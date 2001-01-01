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      1. Adım

      Sepete Ekle

      Beğendiğin ürünü seç, denemek istediğin iki bedeni sepetine ekle. 90 dakikada ya da seçeceğin zamanda sana getirelim.

      2. Adım

      Rahatça Dene

      Teslim edilen ürünlerini rahatça dene, tamamsa kapıda öde.

      3. Adım

      Tamamsa Öde

      Beğendiğin ürünleri, kredi kartınla güvenle ve kolayca kapıda öde.

      Diğer ödeme seçenekleri çok yakında!

      4. Adım

      Randevu al, gelip senden biz alalım

      İade etmek istediğin ürünler için uygun zamanı seç, gelip senden alalım.

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