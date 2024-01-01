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Kış Fırsatları Boyner'de Başladı...
Bizce alışveriş, herkesin dünyasını farklı yerlere götüren ve dönüştüren bir deneyim! Mağazalarımızda ve online sitemizde, sana alışveriş deneyimini zenginleştirecek ortamlar yaratıyoruz. Yeni nesil mağazalarımızda, online alışveriş sitemizde, Boyner uygulamamız ve Boyner NOW’da yüzlerce kategoride senin tarzına en uygun ürün seçkisini sunuyoruz. Ve biz buna “Boyner seçkisi” diyoruz!
Boyner uygulamasından tek tıkla ulaşabileceğin Boyner NOW ile sipariş ettiğin ürünleri sen neredeysen oraya getiriyor, istediğin beden, desen ve model seçenekleriyle teslim ediyoruz. Yani “90 dakikada sana gelen ürünlerini denersin, beğendiğini alırsın diğerlerini iade edersin” diyoruz.
Kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, çanta, ev' dekorasyon ürünleri ve daha fazla kategoride online alışveriş imkanı sunuyoruz. Her gün sana özel birbirinden farklı kampanyalar, indirimler, Hopi ile katlanan paracıklar ve birçok farklı fırsatla alışveriş hiç olmadığı kadar keyifli bir deneyim haline geliyor.
Dünyaca ünlü tasarımcılardan Türkiye’nin en sevilen markaları, “Sadece Boyner’de” satışa sunduğumuz ürünler ve modanın en ilham veren koleksiyonları seni bekliyor. Yaptığımız iş birlikleri ile modada fark yaratan yenilikleri seninle buluşturuyoruz. Kadın ve erke...Devamını Gör