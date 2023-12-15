Erkek cüzdanlari, tarzinizi yansitmaniz için en güçlü aksesuarlarin basinda geliyor. Seçeceginiz erkek cüzdan modelinin ayakkabiniz, ceketiniz ve hayat tarzinizla uyumlu olmasi için dikkatli bir seçim yapmaniz gerekiyor. Kullanisli büyük erkek cüzdanlari veya ince, özel tasarim erkek cüzdanlari dünyaca ünlü markalarin her yil koleksiyonlarinda farkli sekil ve renklerde yerini aliyor. Pantolon, mont veya ceket cebinize sigabilecek, tarziniza uygun, sevdiginiz renlerde ve aradiginiz çizgilerde erkek cüzdan modellerinde deri erkek cüzdanlarinin yeri ayri. Modasi asla geçmeyen deri erkek cüzdanlarinda, renk seçenekleri de her yil çogaliyor. Erkek cüzdan modellerinde kartvizitlikler de ön plana çikiyor. Is hayatinda, toplantilara kosturan ve kartlarini, kartvizitlerini yanindan ayirmayan erkekler için fazla sayida gözü ve bölmesi olan erkek cüzdanlari daha cazip geliyor. Kullanmasi kolay, genis ve sik erkek cüzdanlarinin yaninda bir de sportif erkeklere özel, fermuarli spor erkek cüzdanlari bulunuyor. Rahat yasamayi ve hizli hareket etmeyi seven erkeklerin, daha güvenli bir sekilde kimliklerini, paralarini tasiyabilmeleri için sportif erkek cüzdanlari daha kullanisli olabiliyor. Corvus, Adidas, Puma, Lumberjack ve Beymen gibi modanin öncüsü markalardan er...Devamını Gör